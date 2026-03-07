V Dolini po desetih mesecih spet odprli pošto

Dolinska poštna poslovalnica je ponovno odprta. Po desetih mesecih spet sprejema stranke v prenovljenih prostorih z dvema okencema in pisarno, novejšim ekranom in udobno čakalnico. Vse storitve pa še niso na voljo.

Pošto so v Dolini zaprli že maja lani, ko so obljubljali, da se bo posodobitev prostorov in storitev zaključila najkasneje po dveh mesecih. Toda dela so se razvlekla čez poletje in jesen, do decembra, ko so napovedali odprtje. Do tega ni prišlo niti januarja, ko so se iz Italijanske pošte opravičili, da se dela še niso zaključila in obljubljali februarsko odprtje, ki so ga nato prestavili na marec. Na vezi s sogovorniki Italijanske pošte je bil vseskozi dolinski župan Aleksander Coretti, ki je pred kratkim napovedal včerajšnje odprtje in dodal, da bo poslovalnica vključena v projekt Polis - Casa dei servizi digitali ter delovala kot center za digitalne storitve.

Še nekaj dni, da se ustali

Poslovalnico so včeraj odprli izjemoma ob 9.30 in zaprli ob 13.35. V tem času je bilo obiskovalcev bolj malo, glas o njenem odprtju se morda še ni razširil. Pri vhodu pa je do 11. ure po pomoti še stal napis, da je pošta zaprta zaradi del. Na ulici je bilo sicer opaziti številne voznike, ki so pred pošto upočasnili vožnjo, da bi preverili, ali je res odprta. »Do včeraj smo bili primorani na pošto v Naselje sv. Sergija. Ko sem izvedel za ponovno odprtje dolinske poslovalnice, sem si oddahnil,» je povedal starejši občan Vincenzo iz Boljunca, ki na pošto zahaja vsak ponedeljek. Včeraj je sicer moral spet do pošte v Naselje sv. Sergija, saj priporočenega pisma, za katero je na dom prejel obvestilo, še niso prinesli v dolinsko poslovalnico. Gre sicer za izjemo, so poudarili na pošti, in zagotovili, da bodo vse storitve na voljo v prvih dneh prihodnjega tedna. To naj bi veljalo tudi za bankomat, ki včeraj še ni deloval, stranke pa so lahko želeno vsoto dvignile pri okencu.

»Prišel sem, da bi dvignil denar iz bankomata,» je pred pošto povedal vaščan Augusto, »zdaj pa moram znova v Naselje sv. Sergija, ki je odročno.« Susanna in Las, drugi dve stranki, sta po treh letih slučajno stopila do dolinske pošte. Sploh nista vedela, da je bila do predvčerajšnjim zaprta. Zvest obiskovalec Lucio, ki pa ni dolinski občan, jo je do maja lani redno obiskoval, ker je cenil hitrost osebja in krajše vrste pri okencu. Veseli se ponovnega odprtja poslovalnice, v kateri je včeraj uspešno dvignil priporočeno pismo.