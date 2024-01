S temperaturnim obratom v nižinah vlaga in umazan zrak

Mnogi so se danes prebudili v zamegljeno ali megleno jutro. Gre za posledice temperaturnega obrata, ob katerem se v nižjih slojih ozračja zadržuje težji hladnejši in bolj vlažen zrak, v višjih pa suh toplejši. V gorah so bile nočne temperature povečini nad lediščem, v nižinah pa zlasti v kotlinastih legah pod lediščem, drugod za kakšno stopinjo Celzija nad lediščem. V Gorici je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila -2,9 stopinje Celzija, pri Briščikih -1,3 stopinje Celzija, na Katinari +3,3 stopinje Celzija in v Trstu ob morju +6,2 stopinje Celzija. Relativna vlaga pa je bila povsod zelo visoka, povečini nad 90-odstotna in marsikje okrog 100-odstotna.