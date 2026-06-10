Videmski gasilci so danes ob 9.45 posredovali na območju občine Osoppo na Videmskem, kjer so turistka in turist ter njuna psa s terencem obtičali v reki Tilment. Pri reševanju so sodelovali gasilci iz Gumina, enota SFA iz Vidma, usposobljena za reševanje na poplavljenih območjih ter gasilski helikopter iz Benetk.

Ko so gasilci prispeli na mesto, je že bil na kraju deželni reševalni helikopter, s katerega so z vitlom reševali žensko, ki je bila v avtomobilu. Moški pa je skupaj z enim od dveh psov skušal preplavati na breg, pri čemer so mu priskočili na pomoč gasilci enote SFA. Nato so gasilci dosegli avtomobil in rešili še drugega psa, ki je bil v terencu.

Avtomobil so iz reke potegnili z bagrom nekega podjetja, ki je bil slučajno v bližini. Terenec je bil, kljub temu, da je obtičal sredi vode, še vedno delujoč. Zdravstveno osebje je pregledalo žensko in moškega in ugotovilo, da se nista poškodovala.