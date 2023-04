Včeraj zvečer, natančneje ob 20.26 je v bližini naselja Lozice v občini Vipava, na gozdni cesti traktor zdrsnil po klančini in trčil v drevo, povzemajo Primorske novice poročilo Uprave RS za zaščito in reševanje. Voznik traktorja je na kraju nesreče umrl.

Gasilci PGD Podnanos in GRC Ajdovščina so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, osvetljevali kraj nesreče, preprečili iztekanje motornih tekočin iz traktorja in nudili pomoč pri prenosu reševalcem NMP.