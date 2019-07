Salma Hayek in Owen Wilson snemata v Splitu

Hollywoodska zvezdnica Salma Hayek se te dni mudi v Splitu, kjer z znanim komičnim igralcem Owenom Wilsonom snema scene za nov film »Bliss«. Prvi prizor filma so v ponedeljek posneli v Galeriji Meštrović, kjer se je Salma Hayek pojavila v elegantni večerni obleki. Sicer pa bodo ostale prizore snemali še v starem mestnem središču in na nabrežju.

Salma Hayek se je na Hrvaško vrnila po spomladanskem snemanju filma The Hitman’s Wife’s Bodyguard z Ryanom Reynoldsom in Samuelom L. Jacksonom, med drugim tudi v Trstu in Rovinju.

Kljub izrednim varnostnim ukrepom se je zlasti Owen Wilson v Splitu večkrat fotografiral z oboževalci, naposled pa sta si zvezdnika tudi privoščila kosilo v znani restavraciji Fetivi.