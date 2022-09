Samantha Cristoforetti prva ženska iz Evrope na čelu Mednarodne vesoljske postaje

Italijanska astronavtka Samantha Cristoforetti bo kmalu postala poveljnica Mednarodne vesoljske postaje (ISS), je danes sporočila Evropska vesoljska agencija (ESA). Cristoforettijeva bo krmilo prevzela od sedanjega poveljnika, Rusa Olega Artemjeva, in tako postala prva ženska iz Evrope na tem položaju. Pred njo sta že bili poveljnici Američanki Peggy Whitson in Sunita Williams. »Imenovanje na položaj poveljnice me navdaja s ponižnostjo,« je dejala astronavtka, ki je na ISS od aprila letos, ko je tam začela z misijo Minerva. Dodala je, da se veseli vodenja »zelo sposobne ekipe« na postaji.

Cristoforettijeva, ki je sicer v vesolju drugič, bo uradno postala poveljnica po tradicionalni, simbolični predaji ključa iz rok prejšnjega poveljnika, in sicer 28. septembra. Predajo ključa bo ESA tudi neposredno prenašala.

V okviru misije Minerva je italijanska astronavtska doslej vodila orbitalni segment ZDA in nadzorovala dejavnosti v ameriških, evropskih, japonskih in kanadskih modulih postaje, je sporočila ESA.

Po prevzemu nove vloge bo prva ženska iz Evrope na tem položaju in peti evropski poveljnik oziroma poveljnica.