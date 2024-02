Sanremo, ezuli in komunist Endrigo

Amadeus se je na zaključnem večeru festivala italijanske popevke v Sanremu spomnil eksodusa Italijanov iz Istre. Po njegovi oceni je Istro, Reko in Dalmacijo zapustilo okrog 250 tisoč ljudi, ki jih je iz domačega okolja pregnal maršal Tito, njegove milice, tako Amadeus, so v fojbah umorile »neverjetno število« ljudi.

»Tega ne smemo nikoli pozabiti, saj gre za eno najbolj tragičnih poglavij naše zgodovine,« je zaključil Amadeus. Omenil je vlak spomina, ki bo krenil s tržaške železniške postaje. Tudi lani se je pred milijoni televizijskih gledalk in gledalcev spomnil dneva spomina na fojbe in selitev Italijanov iz Istre.

Amadeusove besede je uvedel refren znane pesmi priljubljenega kantavtorja Sergia Endriga (1933-2005), ki je z mamo leta 1947 zapustil rojstni Pulj. Svoje begunske izkušnje je obnovil v pesmi, ki nosi ime po rojstnem mestu.

Endrigo, ki ni nikoli skrival svojih simpatij do komunistične partije Italije (KPI), je ostal vedno zelo navezan na Pulj, v svojih pesmih in javnih izjavah pa ni nikoli izkazoval sovraštva do Jugoslavije in do njenih narodov. Dobro je obvladal hrvaščino in med drugim prijateljeval z velikim hrvaškim pevcem Arsenom Dedičem, skupaj s katerim je tudi večkrat zapel na koncertih. V rojstnem Pulju so Endrigu tri leta po smrti postavili kip.