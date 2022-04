Dark Theme

»Sarajevo je rock’n’roll ... Kri, solze in pot. Sediš v kavarni ob glasni glasbi, zveš, da so ti ubili prijatelja, in sediš še naprej v kavarni in poslušaš glasbo, recimo kakšen hardrock in tehno, kot da ti niso ubili prijatelja. In tako dan na dan. Sarajevo je rock’n’roll.« Prebiram neskončno dolge zapise pogovorov mladih Sarajevčanov z mojo sestro Marušo v okupiranem Sarajevu.

(META KRESE)

»Vsako skorjico kruha ješ s spoštovanjem, počasi, kot da ješ kruh prvič v življenju in kot da ga okušaš zadnjič v življenju ... Prav tako je z vsako cigareto ... mogoče je zadnja. Kadiš jo, dokler ti ne začne goreti filter. Sarajevo je rock’n’roll, kri, solze in pot,« ji je govoril Adi Sarajlić, urednik na Radiu Zid, ki je zaradi vojne prekinil študij arhitekture. Radio Zid je bila radijska postaja, kjer so se trudili ohraniti urbani duh mesta. Program so imeli 24 ur na dan. Pri tem so jim pomagali številni sodelavci najrazličnejših področij: znanstvenih, kulturnih, gospodarskih, političnih ... V mestu skoraj ni bilo alternativnega projekta, ki ne bi bil povezan z njimi. Vrteli so jazz, klasiko, tehno ... in seveda rock’n’roll.

(META KRESE)