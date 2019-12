Sardine v »slovenskem morju«

Gibanje sardin ni politično gibanje, temveč stanje duha, ki odraža določeno razpoloženje v Italiji. Pobudniki shodov so v glavnem mladi, ki so na trge in ulice z nekaj zelo enostavnimi,a prodornimi gesli in parolami znali privabiti tudi starejše, kar pomeni, da smo priča medgeneracijskemu gibanju. Bolj kot odpor proti Ligi in desničarskim strankam, gre za odklon politične filozofije, ki jo poosebljata Matteo Salvini in Giorgia Meloni. Res je, da sardine izpostavljalo splošne antifašistične in levičarske vrednote, že njihovo rojstvo pa pomeni tudi kritiko levi sredini in Gibanju 5 zvezd, ki se ne dovolj učinkovito zoperstavljata naraščajočemu »sovranizmu« oziroma novodobnemu nacionalizmu.

Že temeljna načelna »filozofija« sardin (odklon vsakršne diskriminacije, dialoška politika in antifašizem) je v sozvočju s še vedno prevladujočim razpoloženjem in stanjem duha Slovencev v Italiji. Zato najbrž ni nobene potrebe, da bi se sardine opredeljevale o vprašanjih slovenske manjšine, čeprav bi se na njihovih shodih v Furlaniji Julijski krajini lahko pojavilo več slovenskih napisov. Na nedavnem prvem shodu v Tržiču jih je bilo sicer nekaj, a premalo.