SDGZ koordinator Slovenske globalne poslovne povezave

Letošnji niz Dobrodošli doma v organizaciji Urada vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu je uradno doprinesel dodatno odgovornost Slovenskemu deželnemu gospodarskemu združenju, ki se sicer z novo prestižno in pomembno vlogo v zakulisju ukvarja že več mesecev. SDGZ je namreč od minulega četrtka postal koordinator Slovenske globalne poslovne povezave (SGPP-SGBN), ki je bila med pandemijo ustanovljena z namenom povezovanja slovenskih podjetnikov iz celega sveta, njeno predsedovanje pa je po novem prevzel Robert Frandolič, ki je bil do pred kratkim tudi sam deželni predsednik SDGZ.

»Trije ustanovitelji SGPP, Štefan Bogdan Barenboim Šalej, Peter Kraljic in veleposlanik Aljaž Gosnar, so pred časom prišli do nas, saj so ugotovili, da smo dejansko edini, ki imamo večjo organizirano strukturo, s katero lahko vodimo to zadevo,« nam je pojasnil direktor SDGZ Andrej Šik. Tako so podjetniki izkoristili prisotnost Slovencev iz celega sveta, da so se minuli četrtek, 19. junija, sestali v Novi Gorici, pripravili statut in izvolili koordinacijski odbor, v katerem bodo v naslednjih letih poleg predsednika Frandoliča delovali še Martin Križ in Argentine, Domen Mikša iz Tunizije, Franc Matjaž Zupančič iz Nizozemske, John Doma iz Kanade in Aljaž Gosnar kot predstavnik ustanoviteljev. Šesterica bo zastopala interese dejansko okoli 20 slovenskih društev oz. organizacij iz celega sveta, s ciljem, da sodelovanje razširijo na še več akterjev.