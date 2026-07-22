Trije mladoletni kolesarji poškodovani med spustom z Mangartskega sedla

Bovški gasilci so včeraj zgodaj popoldne hiteli proti Mangartu. Med vožnjo z Mangartskega sedla v dolino je namreč malo pred 13. uro prišlo do nesreče, v kateri je bila udeležena skupina kolesarjev, poročajo Primorske novice. Trije mladoletni italijanski kolesarji naj bi se pri padcu poškodovali. Policisti so ugotovili, da je 14-letnik zaradi neprilagojene hitrosti padel, njegova 15-letna kolega pa sta zaradi prekratke varnostne razdalje trčila vanj in nato še sama padla. Štirinajstletnik se je udaril v glavo, eden od 15-letnikov je utrpel udarec v ključnico, drugi pa je tožil zaradi bolečin v gležnju.

Bovški gasilci so zavarovali prizorišče nesreče, nudili prvo pomoč poškodovanim najstnikom vse do prihoda tolminskih reševalcev, nazadnje pa so zavarovali kraj, kjer je pristal vojaški helikopter. Mladoletnika, ki si je poškodoval glavo, so odpeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center, njegova prijatelja pa v bolnišnici v Tolmeču in Gorici. Policisti bodo proti vsem trem mladoletnikom uvedli prekrškovni postopek in spisali obdolžilne predloge. Dva najstnika sta po doma z območja Benetk, tretji pa iz Ligurije. Po prvih ugotovitvah so vsi trije utrpeli lažje poškodbe.