Se je v Bocnu prevrnil medvejski voz?

Dnevnik La Repubblica je v soboto poročal, da se je v Bocnu na povorki prevrnil pustni voz, ki je poškodoval 16 ljudi. Ob novici pa je objavil fotografijo, ki je niso posneli v Bocnu, pač pa na openskem sobotnem pustnem sprevodu. Fotografija namreč prikazuje voz iz Štivana in Medjevasi, na katerem sta prikazana Joker in Harley Quinn in ki je v soboto sodeloval na Kraškem pustu.

O bocenski nesreči dnevnik poroča, da so večino poškodovanih reševalci oskrbeli že na kraju nesreče, šest pa so jih odpeljali v bolnišnico (štiri z zeleno in dva z rumeno triažno kodo).