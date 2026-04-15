Še kakšna krajevna ploha, nato prehodno več sonca in topleje

Ciklonsko območje nad severnim Sredozemljem se počasi polni, od jugozahoda se krepi višinski greben s toplejšim subtropskim zrakom, ki nam bo vsaj do vključno sobote zagotovil stanovitno vreme.

Danes se bodo nad nami zadrževali še ostanki vlažnega zraka, pri čemer ni izključeno, da bo ponekod nastala kakšna ploha, drugod se bo delno razjasnilo.

Od jutri bo več jasnine in se bodo dnevne temperature zvišale.

Jutri bo precej sončno z občasno zmerno oblačnostjo. V popoldanskih urah bo lahko ponekod nastala kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo dosegale in presegale 20 stopinj Celzija, na Goriškem se bo živo srebro dotaknilo 23 stopinj Celzija.

V petek in soboto bo povečini sončno in čez dan po nekoliko hladnejših jutrih za ta čas toplo. Najvišje dnevne temperature bodo še rahlo višje kot v četrtek, ob morju pa do okrog 20 stopinj Celzija.

V nedeljo bo, kot kaže, anticiklonski greben prehodno nekoliko oslabel, ker se bo onstran alpskega grebena proti vzhodu pomikala vremenska fronta, ki bo deloma vplivala tudi na vreme pri nas. Čez dan bo predvidoma oblačnost že naraščala in se bodo zlasti od popoldneva pojavljale krajevne padavine, deloma plohe. Najvišje dnevne temperature bodo pod 20 stopinjami Celzija.