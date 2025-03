Še naprej bo pomladno, toda zima je še za vogalom

Pustarji so za zdaj dobro opravili svojo nalogo in so uspeli prehodno odgnati zimo. Marsikje je zadišalo po pomladi in bodo razmere kar pomladne tudi v prihodnjih dneh do vključno konca tedna. Toda zdajšnje vremenske razmere naj ne zavajajo, kajti zima je, kot kaže, še za vogalom in se bo vsaj delno spet prikazala v prihodnjem tednu.

Trenutno vpliva na vreme pri nas soliden anticiklon s toplim višinskim zrakom, ob katerem proti nam pritekajo kar topli in povečini suhi tokovi. Dnevne temperature so se marsikje povzpele do skoraj 20 stopinj Celzija, zelo toplo za ta čas pa je tudi v gorah.

Ob večjem mirovanju ozračja so zdaj noči kar mrzle, medtem ko se je občutno povečala temperaturna razlika med dnevom in nočjo.

Do vključno petka bo prevladovalo sončno in za ta čas toplo pomladno vreme. Temperature se ne bodo bistveno spremenile. Postopno pa se bo iz dneva v dan v nižinah povečal odstotek relativne vlage. Proti koncu tedna bo ozračje že nekoliko bolj vlažno in zlasti v nočnih urah ponekod lahko zamegljeno.

V soboto in nedeljo kaže na povečini spremenljivo ali oblačno vreme.

Od ponedeljka bodo naši kraji več dni pod vplivom obsežnega ciklonskega območja, kateremu se bo, kot kaže, sredi prihodnjega tedna pridružil hladen polarni zrak, ki bo dosegel alpsko območje.

Več dni bo prevladovalo oblačno vreme z občasnimi padavinami. Od ponedeljka do srede bodo prevladovali južni tokovi in bo razmeroma toplo. Meja sneženja bo na nadmorski višini okrog 1500-1800 metrov. V drugi polovici tedna bo naše kraje, kot trenutno kaže, dosegel hladnejši severni zrak. Temperatura in meja sneženja se bosta spuščali in bo zapihala burja. Spet bo hladneje in bolj zimsko.