Še vsaj nekaj dni ne bo večje vročine

Greben toplega subtropskega zraka sega danes solidno do našega območja in zagotavlja stanovitnost ter za ta čas kar visoke temperature. Opoldne se je živo srebro na Goriškem in na Kraški planoti že približalo 30 stopinjam Celzija, v Trstu pa je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila 28,5 stopinje Celzija. Sunki burje so v Tržaškem zalivu dosegli hitrost 57 kilometrov na uro.

Kaže, da bo današnji dan tisti najtoplejši vsaj do torka ali srede. Od jutri do vsaj vključno torka bo namreč rahlo manj vroče kot danes. Subtropski greben se bo jutri nekoliko umaknil pred atlantskim zrakom, ki se bo proti vzhodu pomikal v glavnem onstran alpskega grebena in bo občasno obrobno segal tudi do našega območja in delno vplival tudi na temperature. Najvišje dnevne vrednosti, ki bodo danes za nekaj stopinj presegale 30 stopinj Celzija, bodo jutri in v nedeljo v glavnem okrog 28 ali 29 stopinj Celzija. Tudi v ponedeljek in torek ne bo večjih sprememb. Še vsaj nekaj dni torej ne bo večje vročine.

Vse te dni bo prevladovalo sončno vreme z morebitno občasno popoldansko krajevno nestanovitnostjo. Zlasti v gorah bodo v popoldanskih urah lahko nastajale krajevne plohe in nevihte.