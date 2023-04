Še zbirajo trenutke sreče za nagrado Maria Magajne

Kulturno društvo Bubnič-Magajna in Primorski dnevnik sta do 15. aprila podaljšala časovni rok 4. fotografskega natečaja za nagrado Maria Magajne na temo Stotinka sreče. Naslov so si sposodili od Edija Šelhausa, legendarnega fotografa in tesnega prijatelja Maria Magajne. Pričakujejo fotografije trenutkov, ki so vas prevzeli takrat, ko ste jih posneli, in tudi tiste fotografije, ki jih je šele čas spremenil za vas v dragocen spomin. Motivi so lahko neskončni, tako kot je neskončno veliko idej o sreči. Na fotografijah so lahko ljudje, živali, rastline, pokrajine, karkoli, saj pri iskanju sreče ni in ne sme biti mej. Natečaj je namenjen tako šolarjem in dijakom kot odraslim.

Vsak udeleženec lahko sodeluje z največ petimi fotografijami, ki niso bile še nikjer objavljene. Fotografije morajo biti resoluciji vsaj 1800 pikslov po daljši stranici v digitalnem formatu JPG. Poslati jih je treba po elektronski posti na naslov bubnicmagajna@primorski.eu.

Fotografijam je potrebno dodati naslov ali didaskalijo in osebne podatke. Fotografije bo ocenila strokovna komisija. Najboljše bodo objavljene v Primorskem dnevniku.

Za najboljše ocenjene fotografije so predvidene naslednje nagrade: za šolarje in dijake do 14. leta starosti 1. nagrada oziroma kupon za nakup knjig v vrednosti 300 evrov. Tri tolažilne nagrade-kuponi za nakup knjig v vrednosti 50 evrov. Za ostale udeležence: 1. nagrada kupon za nakup knjig v vrednosti 300 € in tri tolažilne nagrade - kuponi za nakup knjig v vrednosti 50 €.