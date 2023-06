Šest avtomobilov in tovornjak so bili danes zjutraj vpleteni v nesrečo na avtocesti A4 med krajema Montebello Vicentino in Montecchio Maggiore v smeri Benetk. Pet oseb je bilo poškodovanih. Gasilci, ki so prispeli iz Loniga, so zavarovali vozila in so iz razbitin fiata 500, ki se je prevrnil, potegnili ukleščenega voznika. Na kraju je bilo več reševalnih vozil. Policisti preiskujejo vzroke nesreče, nastali so daljši zastoji.