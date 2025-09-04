Šempetrčanka nova Miss Universe Slovenije

Na včerajšnjem izboru Miss Universe Slovenije v Ljubljani je bila za najlepšo razglašena Hana Klaut, 29-letna zdravnica dentalne medicine iz Šempetra pri Gorici, ki bo Slovenijo oktobra predstavljala na svetovnem tekmovanju za Miss Universe na Tajskem, poročajo Primorske novice. Prva spremljevalka je postala Katalina Simonič, 25-letna podiplomska študentka managementa trajnostnega razvoja iz Kopra, druga spremljevalka pa je Saša Poklukar 29-letna inženirka gradbeništva iz Zgornjih Gorij pri Bledu.

V finalu izbora se je sprva predstavilo petnajst finalistk, izbranih deset pa jih je nadaljevalo v drugi del izbora. Deseterica se je nato potegovala za naziv Miss Universe Slovenije 2025, dve spremljevalki pa za naziv Miss Odiseja, ki ga je osvojila Inti Kovačić, 22-letna študentka iz Ljubljane.

O finalistkah je odločala žirija, ki so jo sestavljali nekdanji predsednik republike Borut Pahor, bivši smučarski skakalec Cene Prevc, vplivnež Franko Bajc, pevka Helena Blagne, igralka Tanja Ribič, kuharski mojster Tomaž Kavčič ter predstavnica lastnika licence in Odiseje Maša Čertalič.

»Ponosen sem, da je Slovenija dobila novo predstavnico, ki ne odraža zgolj zunanje lepote, temveč tudi inteligenco, samozavest in srčnost. Verjamem, da bo Hana Klaut dostojno zastopala našo državo na svetovnem odru in pokazala, da Slovenija premore talente, znanje in lepoto, ki navdihujejo,« je o zmagovalki povedal lastnik licence Ivo Boscarol.

Družba Boscarol je sicer licenco za izvedbo letošnjega tekmovanja dobila potem, ko izbora za Miss Universe Slovenije ni bilo vse od leta 2017. Včerajšnjo prireditev je vodil Jure Godler.