Senat soglasno sprejel predlog zakona o femicidu

Senat je danes soglasno s 161 glasovi sprejel predlog zakona o femicidu. Izid so prisotni v dvorani nagradili z aplavzom.

Novi zakon predvideva, da femicid postane samostojno kaznivo dejanje, za katerega je predvidena dosmrtna zaporna kazen, in da ne bo torej več obravnavano le splošno kot umor. Predvidene so tudi oteževalne okoliščine zaradi osebnega nasilja, zalezovanja, spolnega nasilja in t.i. revenge porn oz. nedovoljene objave intimnih posnetkov iz maščevanja.

Storilec femicida je po novem zakonskem predlogu tisti, ki povzroči smrt ženske, če je dejanje storjeno kot izraz diskriminacije ali sovraštva do nje oz. če gre za posledico kakršnekoli omejitve ženskih osebnih pravic, svoboščin ali izražanja osebnosti.

Predlog zakona bo morala zdaj dokončno potrditi poslanska zbornica.