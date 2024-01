Senatorka Rojc v skupini »oporečnikov« DS

»Opredelila sem se dosledno z vsemi dosedanjimi stališči Demokratske stranke do vojne v Ukrajini in v sozvočju z besedami, ki jih je v novoletni poslanici izrekel predsednik Sergio Mattarella«. Senatorka Tatjana Rojc takole utemeljuje svojo podporo vladnemu stališču o nadaljevanju dosedanje italijanske drže do Ukrajine.

Slovenska parlamentarka se je skupaj s petimi somišljeniki v senatu in tremi v poslanski zbornici ogradila od uradnega stališča vodstva DS. Slednje je pozvalo parlamentarce, naj se pri vladni resoluciji o Ukrajini vzdržijo, kar je velika večina senatorjev in poslancev tudi naredila. Z izjemo devetih predstavnikov, ki so, kot rečeno, podprli vladno usmeritev. Vsi parlamentarci DS so sicer složno podprli strankino resolucijo vedno o ukrajinski vojni.

Zadržanje Tatjane Rojc in somišljenikov je v stranki vzbudilo nekaj pomislekov, nekateri časopisi so prepričani, da je šlo za vnaprej zrežiran korak t.i. reformistov, med katerimi naj bi bila torej tudi slovenska senatorka. »To nikakor ne drži. Kdor takole razmišlja, pozablja, da je treba pri takih zelo kočljivih vprašanjih biti dosledni. Res pa je, da moja stranka v zadnjem času, tudi v zunanji politiki, žal preveč sledi usmeritvam Gibanja petih zvezd,« je za Primorski dnevnik še povedala predstavnica DS.