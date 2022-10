Cristiano Shaurli ni več deželni vodja Demokratske stranke v Furlaniji - Julijski krajini. Odstop je podal na današnjem zasedanju deželnega vodstva stranke v Palmanovi, pri čemer je poudaril, da mora ta gesta služiti kot »znak stranki in zunanjemu svetu za boljšo izgradnjo političnih odnosov, ki so potrebni za prihodnje deželne volitve.« Zato so potrebne nove sile, je prepričan zdaj že bivši deželni vodja DS, ki sam ne poskuša se oprati krivde, saj 18,4 odstotka glasov, ki jih je stranka na zadnjih parlamentarnih volitvah prejela na deželni ravni, pomeni, da je bilo izgubljenih dodatnih 20.000 glasov, čeprav je DS zabeležila enega najvišjih odstotkov na italijanskem severu in »tvegala«, da izvoli še enega parlamentarca.

Čeprav je ponosen na zavrnitev povezave z Gibanjem petih zvezd na nedavnih parlamentarnih volitvah zaradi odgovornosti te formacije za padec Draghijeve vlade, pa je po Shaurlijevem mnenju za prihodnje deželne volitve potrebno pogovarjati se z vsemi. »Potrebno je zavezništvo, ki naj gleda na FJK zdaj na tisto, kar se dogaja tu: ne moremo tvegati, da se tu ponovi tisto, kar se je zgodilo na državni ravni, ko je bila DS stisnjena med tistimi, ki so se že a priori odpovedali alternativi za FJK, ker želijo izvoliti tri ali štiri deželne svetnike.«

Glede stanja DS na državni ravni je Shaurli med drugim poudaril, naj izhodišče na strankinem kongresu ne bodo zavezništva in liderji, ampak je treba govoriti o stranki, njeni identiteti ter predlogih in vlogi v družbi.