Sileri: Zaščitne maske v bolnišnicah, domovih RSA in v prevozih

»Bolnišnice, domovi za starejše občane (RSA) in prevozi so tri temeljne točke, ki jih ne moremo prezreti pri uporabi zaščitnih mask v zaprtih prostorih,« je pred skorajšnjo odločitvijo o nadaljnjem rahljanju ukrepov italijanske vlade v zvezi s pandemijo izjavil državni sekretar na italijanskem ministrstvu za zdravje Pierpaolo Sileri. Menil je tudi, da bi morala biti uporaba zaščitnih mask v prihodnjih dveh ali treh tednih še obvezna tudi na delovnem mestu, kar bi lahko pripomoglo k manjši zasedenosti rednih covidnih oddelkov in oddelkov za intenzivno nego v bolnišnicah. Odločitev bo italijanska vlada sprejela v prihodnjih 24 urah po podrobni analizi podatkov z znanstveno skupnostjo, je povedal Sileri na televizijskem kanalu SkyTg24.