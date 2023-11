Sistem Mose v oktobru desetkrat rešil Benetke

V Beneški laguni so v letošnjem oktobru kar desetkrat sprožili sistem pregrad za zaščito pred poplavami Mose, ki je učinkovito zavaroval Benetke. Kljub povišani gladini morja, ki je dosegla do 154 centimetrov in močnim južnim vetrovom, mesto ni bilo poplavljeno in je ostalo na suhem. Izdatni in nepričakovano visoki pa so stroški, kajti gre za drag posel, ki bi moral predstavljati prej izjemo kot pravilo in bi moral torej biti le občasen. Nihče ni pričakoval, da bodo visoka plimovanja tako pogosta kot v minulem obdobju. Vsakršno sproženje stane okrog 200.000 evrov, pri čemer stroški v zadnjem mesecu že dosegajo 2.000.000 evrov. V operativni dvorani namreč sistem Mose upravlja približno osemdeset ljudi, čemur je treba dodati še stroške za električno energijo. Krajevni upravitelji sicer ugotavljajo, da bi bila škoda v primeru poplav občutno večja, vseeno pa so za prihodnje leto že zvišali vodostaj, pri katerem ga bodo sprožili, na 110 centimetrov, torej 10 centimetrov več od zdajšnjega.