Skavti proslavili 70-letnico ustanovitve

»Višarje so eden izmed pomenljivih krajev za našo skavtsko družino, saj je prav tu potekal prvi tabor slovenskih tržaških skavtov leta 1952 pod vodstvom naših ustanoviteljev in navdihom Baden-Powella. To je prav poseben jubilej, saj od lanske jeseni proslavljamo 70 let od nastanka tržaških skavtov, ki so bili vžigalica, ki je sprožila plamen, v katerem še danes gorijo naša slovenska skavtska srca. Zaradi tega smo se odločili, da bo tu potekal višek praznovanj v družbi vseh nas. Seveda se nam je zdelo pomembno, da vsi, od najmlajšega do najstarejšega, skupaj doživimo skavtsko izkušnjo.«

V teh besedah načelnikov tržaškega dela Slovenske zamejske skavtske organizacije, Nade Tavčar in Saše Marsettija, ter vodij delovne skupine »Trop za 70-letnico Slovenskih tržaških skavtov«, bivših načelnikov, ki sta spodbudila niz jubilejnih pobud, Vlaste Novak in Matije Premolina, je zajeta temeljna vsebina dvodnevnega praznovanja sedanjih in nekdanjih aktivnih članov skavtske organizacije, družinskih članov in prijateljev v soboto in nedeljo na Višarjah. Zbrali so se Tržačani in Goričani, a tudi zastopniki iz Koroške, kjer je to vzgojno gibanje med Slovenci pred leti zamrlo. Šlo je za zelo pisano udeležbo: od najmlajših volčičev do nekaterih »odraslih skavtov«, ki so v organizacijo stopili v 50. letih prejšnjega stoletja; od posameznikov do družin, ki so bile prisotne s tremi generacijami skavtinj in skavtov. S čestitkami in sporočili pa so bili vsaj v duhu navzoči še zastopniki Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, italijanskega katoliškega skavtskega združenja AGESCI, mednarodne koordinacije odraslih skavtov Alpe Adria Scout ter drugih.