Skoraj povsod danes namerili letošnji temperaturni rekord

Vročinski val se poslavlja z izredno visokimi temperaturami, ki so bile danes skoraj povsod v FJK in v Sloveniji najvišje v zdajšnjem vročinskem valu in torej tudi v tekočem letu, marsikje najvišje v obdobju več let, ponekod tudi zelo blizu zgodovinskim rekordom.

Živo srebro je v FJK najbolj poskočilo zlasti v dopoldanskih urah, ko je še pihal šibak veter vzhodnih smeri, ki je zrak potiskal in segreval ter sušil. Relativna vlaga je bila tedaj razmeroma nizka, le okrog 20-odstotna, temperature pa so marsikje presegale 35 stopinj Celzija. Meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa je v Čedadu namerila najvišje dnevno temperaturo 37,8 stopinje Celzija, v Gradišču 36,9, v Červinjanu 36,8, v Koprivnem 36,3, v Zgoniku 35,9, pri Briščikih 34,8 in v Trstu 33,8 stopinje Celzija. V Boljuncu smo namerili najvišjo dnevno temperaturo 36,3 stopinje Celzija.

Zelo toplo za ta čas je tudi morje, ki ima v Tržaškem zalivu skoraj 28 stopinj Celzija.

O višku vročinskega vala poroča tudi Arso. Do 16. ure so bile najvišje temperature v Biljah 38,4 stopinje Celzija, v Podnanosu in Tolminu 38,0, pri Ajdovščini 37,7, v Škocjanu 36,7, v Ljubljani 35,5 in na Slavniku nič manj kot 31,2 stopinje Celzija.

Vročinski val se bo v prihodnjih dneh zaključil, kot poročamo v drugem članku. Že nocoj in jutri bo na vreme pri nas vplivala hladna vremenska fronta, ki se bo onstran Alp pomikala proti vzhodu. Za njo pa bo proti nam več dni pronical nekoliko bolj svež zrak, ob katerem se bodo temperature postopno, zlasti v drugi polovici tedna, vrnile v dolgoletno normalnost.