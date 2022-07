Prvi letošnji vročinski val se zaključuje

Hladna vremenska fronta se preko srednjeevropskih držav pomika proti vzhodu, danes in jutri bo postopno vplivala tudi na vreme pri nas. Z dotokom nekoliko hladnejšega zraka se bo tako zaključil prvi letošnji vročinski val. Ob prehodu vremenske fronte se bo povečala nestanovitnost. Osvežitev bo občutnejša v drugi polovici tedna. Temperatura na višini 1500 metrov v prostem ozračju se bo od zdajšnjih okrog 20 stopinj Celzija proti koncu tedna po pričakovanjih spustila do okrog 10 stopinj Celzija. Ozračje se bo v višjih slojih torej prehodno ohladilo za okrog 10 stopinj Celzija, osvežitev v nižjih slojih bo sicer nekoliko manjša, vseeno pa občutna. Vročina bo vsaj prehodno popustila in bomo lahko lažje zadihali.

Danes se bodo nevihte začele pojavljati v goratem svetu, zvečer in ponoči ter jutri se bodo širile tudi nad druge predele. Arso opozarja, da ob močnejših nevihtah lahko nastanejo tudi krajevna neurja, ob čemer so izdali oranžno opozorilo. Rumeno opozorilo zaradi morebitnih močnejših neviht je objavila tudi civilna zaščita iz FJK. Danes bo sicer še zelo toplo in soparno.

Ponoči in jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne nevihte. Vročina bo počasi popuščala. Zapihala bo burja. V sredo bo nekaj več sonca, pihala bo šibka burja. V četrtek bo spet več oblakov in bodo možne občasne padavine, deloma nevihte. Še nekoliko se bo osvežilo.