Skrajna desnica zmagala, Slovenka Voglauer spet v parlamentu

Na včerajšnji parlamentarnih volitvah v Avstriji so tudi glede na uradne izide po javnomnenjskih napovedih slavili skrajno desni svobodnjaki (FPÖ), ki so prejeli 29,2 odstotka glasov. Po besedah njihovega vodje Herberta Kickla so s tem odprli vrata novi dobi. Druga je ljudska stranka (ÖVP), tretji pa socialdemokrati (SPÖ). Zmagovalci volitev bodo vsekakor zelo težko sestavili vladno koalicijo, sami sicer pravijo, da jim bo to uspelo.

Vstop v parlament je uspel koroški Slovenki, dosedanji poslanki iz vrst zelenih Olgi Voglauer. S 4,6 odstotka so sicer zeleni izid prepolovili tudi na Koroškem, kjer je tamkajšnji nosilki njihove liste Olgi Voglauer, kot rečeno, kljub temu uspelo ohraniti sedež v parlamentu.