Skupaj iskali rešitve za Fernetiče in Moščenice

Na tržaški prefekturi se je odvilo še eno srečanje o prometnem stanju pri mejnem prehodu na Fernetičih in tudi pri cestninski postaji Moščenice, kjer se vijejo večkilometrske kolone tovornjakov od 18. avgusta, ko so zaradi vzdrževalnih del, ki naj bi trajala 100 dni, napovedano zaprli hitro cesto H4 med Razdrtim in Vipavo. V gosteh tržaškega prefekta in vladnega komisarja za FJK Giuseppeja Petronzija so se sestali predstavniki vseh vpletenih akterjev – od lokalnih oblasti, torej dežele in županov ter predstavnikov diplomacije, mimo italijanskih in slovenskih pripadnikov varnostnih organov pa vse do avtocestnih družb (Autostrade Alto Adriatico za italijanski odsek in DARS za slovenskega). Vseh skupaj je bilo okoli 50, cilj je bil predstaviti težave, s katerimi se soočajo, obenem pa skupaj poiskati rešitve.

»Empirična izkušnja pomaga, minilo je deset dni od zaprtja ceste H4 in zdaj se lahko o posledicah pogovarjamo na podlagi konkretnih podatkov, to je 5000 vozil več dnevno,« je dejal Petronzi. Ob tem je še opozoril, da sta »šivankini ušesi« dve – mejni prehod pri Fernetičih in cestninska postaja pri Moščenicah. Pri slednji so v tednu med 18. in 25. avgustom zabeležili 33.581 vozil več kot v istem tednu lani, kar predstavlja 18-odstotni porast, so navedli predstavniki družbe Autostrade Alto Adriatico, kjer opozarjajo, da so zaznali tudi povečan prometni tok osebnih vozil (+17.000), ki bi lahko sicer sledila obvozu po slovenski regionalni cesti 444. Zaradi tega so slovenske kolege pozvali, naj poskrbijo, da bo ta možnost obvoza za osebna vozila ustrezno označena. Kot je po srečanju dejal prefekt Giuseppe Petronzi, so zaradi vsega navedenega stekla prizadevanja za čimprejšnje blažilne ukrepe.

»Dežela FJK je namenila pomenljivo vsoto za ureditev območja na mejnem prehodu Fernetiči, da bi tu promet stekel po dveh pasovih. Eden za tovornjake, drugi za osebna vozila, kar bi olajšalo tudi delo varnostnih organov pri izvajanju mejnih kontrol,« je povedal. Dela, za katera bo zadolženo podjetje Adriastrade, naj bi se začela najkasneje s 1. septembrom, je prefekt povzel navedbe centralne direktorice za infrastrukturo pri Deželi FJK Magde Uliana, trajala pa naj bi »par tednov«, kar pomeni, da pri Fernetičih vsaj do sredine septembra ni mogoče pričakovati večjih novosti. Predpogoj za ureditev dveh voznih pasov je preplastitev vozišča.