Skupina Frecce tricolori bo že 8. oktobra uprizorila nov letalski šov, prvega po nesreči, ki se je pripetila 16. septembra, v kateri je umrla petletna deklica in so bili njeni starši in bratec poškodovani. Na sporedu bo v kraju Andora v Liguriji. V minulih dneh je kazalo, da ga bodo zaradi žalovanja ob smrti deklice odpovedali, vrhovi italijanskega vojaškega letalstva pa so ga potrdili.

Kot smo poročali, se je minulo soboto v kraju Caselle pri Turinu malo po 17.30, pripetila huda letalska nesreča, v katero je bilo vpleteno letalo skupine Frecce tricolori. Med vajo za nedeljski prelet ob praznovanjih 100. obletnice italijanskega vojaškega letalstva je eno od letal strmoglavilo. Pilot se je uspel izstreliti le nekaj deset metrov od tal, letalo pa je nato od padcu eksplodiralo in se je vnel požar. Del letala je trčil v mimoidoče vozilo. V nesreči je umrla 5-letna deklica, njeni starši in brat pa so bili poškodovani.

Več občin je ravno zaradi nedavne nesreče medtem že zaprosilo vrhove vojaškega letalstva za odpoved ali preložitev datuma letalskih šovov s skupino Frecce tricolori, med njimi, denimo, občina Pisa, kjer bi moral potekati v nedeljo, 1. oktobra. Šov so že odpovedali tudi v Trentu in v Tarantu, medtem ko bodo letala Frecce tricolori ta konec tedna Trento in Bocen, kot kaže, vseeno preletela, toda ne bodo imele šova.