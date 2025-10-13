VREME
Ponedeljek, 13 oktober 2025
Nobelove nagrade

Slavili z razumevanjem trajnostne rasti

Nobelovo nagrado za ekonomijo prejmejo ameriško-izraelski ekonomski zgodovinar Joel Mokyr, Francoz Philippe Aghion in Kanadčan Peter Howitt

Spletno uredništvo |
Stockholm |
13. okt. 2025 | 13:45
    Slavili z razumevanjem trajnostne rasti
    Prizor razglasitve Nobelovih nagrajencev za ekonomijo (ANSA)
V Stockholmu so danes razglasili še Nobelovo nagrado za ekonomijo. Prejmejo jo ameriško-izraelski ekonomski zgodovinar Joel Mokyr, Francoz Philippe Aghion in Kanadčan Peter Howitt za prispevek k razumevanju vpliva novih tehnologij na trajnostno gospodarsko rast.

Žirija je nagrado podelila v dveh delih. Mokyr je polovico nagrade prejel, ker »je opredelil predpogoje za trajnostno rast s tehnološkim napredkom«. Aghion in Howitt pa sta si drugo polovico razdelila »za teorijo trajnostne rasti s pomočjo ustvarjalnega uničenja«, so sporočili. Z nagrado za ekonomijo se je sklenil teden razglasitve letošnjih Nobelovih nagrad.

