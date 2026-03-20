Kakšna bo Gorica leta 3333? To vprašanje je izhodišče projekta, ki v brezmejnem goriškem prostoru v duhu GO! 2025 povezuje otroke in mladostnike različnih starosti ter šolskih stopenj. V skupnem ustvarjalno-raziskovalnem procesu v letošnjem šolskem letu sodelujejo otroški vrtec Ringaraja, osnovna šola Otona Župančiča, prvostopenjska srednja šola Ivana Trinka in tehniški zavod Cankar-Zois-Vega iz Gorice.

Pod vodstvom mentoric Federice Bello, Irine Tretiak, Alje Slamič, Ingrid Komjanc, Sare Ferletti, Janje Korsič, Helene Braini, Majde Klanjšček in Vanje Batistič bodo udeleženci skozi skupno delo, pogovor in domišljijo razmišljali o tem, kako si predstavljajo prihodnost Gorice. Projekt 3333 je osnovan na sodelovanju med mlajšimi in starejšimi udeleženci, ki bodo skupaj snovali ideje ter iskali likovne, prostorske in konceptualne odgovore na vprašanja o prihodnosti Gorice, družbe, bivanja in medčloveških odnosov.

Dejavnost temelji na štirih skupnih srečanjih, na katerih učenci različnih starostnih skupin sodelujejo pri oblikovanju zamisli in rešitev. Poseben poudarek je namenjen prav izmenjavi pogledov med generacijami, saj želijo pobudniki projekta ustvariti prostor, v katerem se bodo starejši in mlajši učili drug od drugega ter se medsebojno navdihovali.

Prvo srečanje je potekalo 9. marca. Otroci in mladi so se zbrali na šoli Župančič, kjer so Trinkovci in dijaki zavoda Jurija Vege predstavili osnovnošolcem in vrtčevskim otrokom mesto Gorica in vizijo za leto 3333. Nato so se skupaj odpravili na ogled Travnika, kjer se bodo zbrali tudi na drugem in tretjem srečanju, ki bosta 27. marca in 14. aprila. Četrto srečanje načrtujejo za 28. april, ko bo na vrsti zaključna delavnica.

Opravljeno delo bodo javnosti predstavili 19. maja v Trgovskem domu. O dejavnostih in rezultatih bodo spregovorili učenci prvostopenjske srednje šole Trinko in dijaki zavoda Vega, na ogled bodo tudi risbe in mnenja mlajših udeležencev ter videoposnetki. V projekt 3333 je vključenih 26 otrok vrtca Ringaraja, 27 učencev različnih razredov šole Župančič in 22 učencev šole Trinko, poleg njih pa sodelujejo še štirje dijaki zavoda Vega.