V prvih dveh mesecih leta rekord smrti v Sredozemlju

V prvih dveh mesecih letošnjega leta je med prečkanjem Sredozemskega morja umrlo rekordno število migrantov, čeprav je bilo poskusov prečkanja na poti v Evropo manj, je včeraj opozorila Mednarodna organizacija za migracije (IOM). Umrlo ali pogrešanih jih je 655, kar je več kot dvakrat več od 287, kolikor jih je umrlo v enakem obdobju lani.To je največje število žrtev v prvih dveh mesecih leta od leta 2014, odkar IOM beleži te podatke.

Samo med 15. in 25. januarjem je IOM zabeležil 104 smrtne žrtve v treh brodolomih med Libijo in Tunizijo v osrednjem Sredozemlju, ki je najbolj smrtonosna migracijska pot na svetu. Nevladne organizacije in raziskovalci ocenjujejo, da je to posledica več dejavnikov - neurij, omejitev za reševalne operacije in zapiranja meja evropskih držav.

Medtem ko so kopenske migracijske poti, ki vodijo preko Balkana, praktično zaprte in je v Evropi tudi vse manj zakonitih poti za begunce in migrante, saj evropske države zaostrujejo pogoje zanje, mnogim za beg iz nevzdržnih razmer doma ostane samo nevarna pot po morju. To seveda izkoriščajo tihotapci ljudi, so izpostavili nevladniki in raziskovalci, ki se ne strinjajo povsem s Frontexovim pripisovanjem krivde ekstremnemu vremenu in tihotapcem.

Agencija EU za mejno in obalno stražo (Fontex), ki je minuli teden pozdravila 50-odstotno zmanjšanje števila nezakonitih prehodov v tem obdobju, je namreč večje število smrtnih žrtev pripisala ekstremnim vremenskim razmeram, pri čemer se je sklicevala na nevihto Harry, ki je pustošila po sredozemski obali.