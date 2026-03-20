Kugyjeva nagrada letos Petru Kaiserju

Skupnost koroških Slovencev in Slovenk (SKS), ena od krovnih organizacij Slovencev na avstrijskem Koroškem, bo Kugyjevo nagrado letos podelila koroškemu deželnemu glavarju Petru Kaiserju za njegova prizadevanja za krepitev slovenske narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem in mirno sožitje v deželi. Podelitev nagrade bo 21. aprila.Kot je v sporočilu za javnost poudarila SKS, je Kaiser kot deželni glavar pomembno prispeval k javnemu priznanju slovenske manjšine ter sprožil številne pobude na področju manjšinske politike, občinskih zadev, gospodarstva in čezmejnega sodelovanja. Ob tem je organizacija po poročanju avstrijske radiotelevizije ORF posebej izpostavila njegovo podporo projektom, ki povezujejo Koroško, Slovenijo in Furlanijo - Julijsko krajino, ter njegovo vztrajnost pri spodbujanju večjezičnosti in medkulturne povezanosti.SKS je še poudarila, da se z nagrado Kaiserju zahvaljuje za njegov dolgoletni angažma ter prispevek k spoštljivemu in odprtemu sožitju na avstrijskem Koroškem.Podelitev nagrade bo 21. aprila na slovenski gimnaziji v Celovcu.Kaiser konec meseca po 13 letih odhaja s položaja deželnega glavarja, ker se bo upokojil. Za njegovo delo v dobro koroških Slovencev se mu je med nedavnim obiskom na avstrijskem Koroškem zahvalila tudi slovenska predsednica Nataša Pirc Musar. Januarja je za svojo politiko do slovenske manjšine prejel tudi Rizzijevo nagrado, ki jo podeljujeta krovna organizacija slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem Zveza slovenskih organizacij (ZSO) in Slovenska prosvetna zveza (SPZ).Kugyjevo nagrado običajno podeljujejo osebnostim, ki pomembno prispevajo h kulturnemu, vzgojnemu, političnemu, gospodarskemu, športnemu in splošnemu zbliževanju narodov sosedov na Koroškem in v alpsko-jadranski regiji.Ime ima po znanem večjezičnem in multikulturnem alpinistu in avtorju knjig s področja gorstva Juliusu Kugyju, čigar korenine segajo na tri pokrajine alpsko-jadranskega prostora: v spodnjo Ziljsko dolino, v Gorico in Trst ter na območje Julijcev v današnji Sloveniji. Ideja nagrade sloni na zamisli o alpsko-jadranskem zbliževanju v trikotniku Koroška - Slovenija - Furlanija.Lani so jo namenili Geoparku Karavanke za živo kulturno dediščino.