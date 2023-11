Slikovita noč s kriškimi ribiči

Revija Obisk je bila edini slovenski ilustrirani mesečnik v obdobju med drugo svetovno vojno. Izhajala je v Ljubljani med leti 1940 in 1943, bralkam in bralcem se je prikupila s sodobno podobo ter odličnimi članki ter fotografijami. Bojana Rogelj Škafar, kustosinja za ljudsko likovno umetnost in slikovne vire v Slovenskem etnografskem muzeju (SEM), je v reviji odkrila članek Noč na Adriji, ki govori o kriških ribičih. Z odkritjem članka je seznanila predsednika Ribiškega muzeja Franka Cossutto, ki je revijo vključil med eksponate muzejske zbirke.

Avtor članka iz leta 1941, napisanega v obliki reportaže, je Goričan Rado Bednařik. Zapis, ki je bil nagrajen za najboljšo reportažo leta v časniku, je opremljen z nepodpisanimi fotografijami. Morda jih je posnel pisec, morda pa tovariš Stojan (priimek ni naveden), ki ga je spremljal na obisku Križa.

V zgodbi nastopajo Bibci, Angleži, Splacni, Šauorči, Živci, Kazare in še marsikdo iz kriških ribiških družin. Publicist in šolnik Bednařik, ki si je do podrobnosti izpisal pogovore na ladjah, vključno z ribiškimi dovtipi in šalami v domačem narečju, je podpisal izvrstno reportažo. »Gre za novinarsko mojstrovino, ki ima tudi etnografsko razsežnost,« pravi Bojana Rogelj Škafar.