Slofest navdušuje ministra

V tržaškem mestnem središču, kot smo že poročali, bo letos zaživela četrta izvedba vseslovenskega tridnevnega festivala Slofest, ki bo od 20. do 22. septembra, organizira ga Zveza slovenskih kulturnih društev (ZSKD).

Danes je bila na Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu novinarska konferenca za slovenske medije. Konferenco je (so)vodil minister Peter Jožef Česnik. Na konferenci je sprva minister čestital za dosedanje delo in priprave ter izvedbo in izrazil veliko podporo k pomembnosti izvajanja Slofesta. Predsednica ZSKD ja Živka Persi je predstavila celoten program dogodka in podala podrobne informacije o sami izvedbi festivala.

Po besedah predsednice se želijo predstaviti Trstu na drugačen način. Želijo se preseliti na trg, v prostor, kjer bi se ljudje srečevali in družili. Pomembno je poudariti, da je dogodek deželnega značaja, ki se povezuje na različnih nivojih in prav v beneškem Špetru se bo v naslednjih dneh pričel eden izmed nizov mnogih preddogodkov. Uradna barva Slofesta je barva vode, ki so značilne in simbolne za Slovence v pokrajinah, kjer živijo Slovenci. ZSKD računa na naklonjenost medijev iz Slovenije, ki - razen svetlih izjem - slovenski manjšini v Italiji ne namenjajo velike pozornosti.