Slovenci bodo lahko lažje izstopali iz države

V Sloveniji odmeva razsodba ustavnega sodišča, ki je do končne odločitve zadržalo izvrševanje člena vladnega odloka, ki omejuje potovanja v države na rdečem seznamu. Vlada je 28. marca sprejela odlok, s katerim je močno omejila izstop iz države in vstop vanjo, s čimer je želela pred velikonočnimi prazniki omejiti grožnjo širjenja novega koronavirusa. Od 29. marca so tako za slovenske državljane in osebe s prebivališčem v Sloveniji prepovedana potovanja v države oziroma administrativne enote držav na rdečem seznamu, razen za izjeme, med katerimi so med drugim tisti, ki so preboleli covid-19 ali pa so se cepili proti tej bolezni.

Pobude za oceno ustavnosti 11. člena odloka so vložili Rok Ban in družba Bas Production, Matic Kocjančič in nekdanji pravosodni minister Aleš Zalar. Ustavno sodišče je njihove pobude sprejelo in v sklepu ugotovilo, da so škodljive posledice, ki bi jih lahko povzročilo izvrševanje izpodbijane določbe ob njeni morebitni protiustavnosti, s katero bi se omejila možnost izstopa iz države in prek tega omejile pravica do svobode gibanja, pravica do zasebnega in družinskega življenja ter pravica do svobodne gospodarske pobude, hujše od škodljivih posledic za varstvo javnega zdravja, ki bi jih lahko povzročilo začasno zadržanje izvrševanja te določbe ob njeni morebitni ustavni skladnosti.

Notranji minister Aleš Hojs se je na odločitev ustavnega sodišča odzval z besedami, da se ne bomo še kmalu znebili virusa. Na vprašanje, ali je mogoča kakšna prilagoditev odloka, je Hojs za STA odgovoril, da bodo zadeve zaostrili drugače in bodo ljudje lahko, kot pravi ustavno sodišče, prosto odhajali iz države, vstop pa ne bo več tako preprost.