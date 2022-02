Slovenci najbolj nezadovoljni s stanjem demokracije v državi

Med vsemi članicami Evropske unije so z delovanjem demokracije v svoji državi najmanj zadovoljni v Sloveniji, kaže javnomnenjska raziskava Eurobarometra, ki so jo po naročilu Evropskega parlamenta novembra lani izvedli v vseh 27 državah članicah, rezultate pa so objavili včeraj.

Zadovoljnih s tem, kako demokracija deluje v Sloveniji, je bilo le za slabo tretjino vprašanih, pri čemer je »zelo zadovoljnih« bilo samo za štiri odstotke, preostali so izbrali manj prepričan odgovor – »dokaj zadovoljen«. Nad delovanjem demokracije je tako nezadovoljnih 68 % sodelujočih pri anketi: 44 % je dejalo, da niso zelo zadovoljni, medtem ko je takih, pri katerih zadovoljstva sploh ni, za četrtino. Rep lestvice zadovoljstva Slovenija zaseda v družbi z Grčijo, Bolgarijo, Slovaško in Romunijo. Italija je glede vtisa o demokratičnem delovanju v državi nekje na sredini lestvice: zadovoljnih je za 52 %, nezadovoljnih pa za 47 %.