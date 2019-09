Slovenci prekašajo Italijane

Italijani so na dnu evropske lestvice (predzadnja je Grčija) pri uporabi kreditnih in bančnih kartic, pri kateri močno prednjačijo Finci. Po podatkih, ki jih je takoj po imenovanju posredoval novi italijanski podminister za gospodarski razvoj Antonio Misiani, Italijani letno v povprečju manj kot 50-krat uporabljajo kartice za plačevanja, Slovenci pa nekaj manj kot 100-krat, kar jih postavlja na 12. mesto evropske lestvice. Vsak Finec v povprečju plačuje s karticami razne usluge kar 300-krat na leto, torej skoraj vsak dan, na drugem mestu je Nizozemska, na tretjem Luksemburg.

Italijani (pri tem prednjačijo južne dežele) torej ostajajo še naprej zelo nezaupljivi do t.i. elektronskega plačevanja in raje še vedno plačujejo storitve v gotovini. To je povezano s pojavom zelo visokih davčnih utaj, čeprav zakon določa, da je treba storitve in usluge, ki presegajo vrednost 3 tisoč evrov, obvezno plačevati z bančnimi ali kreditnimi karticami oziroma neposredno na banki. Evropska komisija si že nekaj časa zaman prizadeva za zmanjšanje stroškov pri plačevanju z bančnimi in kreditnimi karticami, ki trenutno preveč bremenijo potrošnike in hkrati prejemnike plačil (npr. trgovce in obrtnike).