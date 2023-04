Slovenci prihajajo v Trst in Celovec

Beg možganov je demografsko in sociološko gledano zelo splošen pojem, če ga ne uokvirimo v konkretne razmere. S tem pojavom, čeprav v zelo različnih oblikah, se soočajo številne evropske države ter tudi jezikovne manjšine, vključno s slovensko v Italiji. Pri nas in na avstrijskem Koroškem smo vsekakor priča tudi »selitvi« možganov iz matične Slovenije. Gre sicer za številčno še zelo omejen pojav, ki ga je vredno proučiti in se o njem zamisliti.

O tem in še o marsičem drugem je tekla beseda na odprti seji komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu slovenskega državnega zbora, ki je nosila naslov »Spodbujanje sodelovanja, vračanja in priseljevanje Slovencev zunaj meja Republike Slovenije v matično domovino«.

Martin Lissiach (Slovenska kulturno-gospodarska zveza) in Bernard Sadovnik (Skupnost koroških Slovencev) sta opozorila, da selitev Slovencev iz matične države v manjšinska okolja predstavlja pridobitev za Slovence v Italiji ter Avstriji.

Zastopnik SKGZ je izpostavil, da Trst vse bolj privablja visoko izobražene ljudi in kulturnike iz Slovenije, medtem ko je Sadovnik povedal, da tudi spričo osebja iz Slovenije v celovski bolnišnici odmeva slovenska beseda. Te »prišleke« je treba vključiti v manjšinsko okolje.