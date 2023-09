Slovenci v Italiji bodo v petek izročili sredstva

Na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu v Ljubljani bodo jutri dopoldne gostili predajo finančnih sredstev za prizadete v poplavah v Sloveniji, zbranih v veliki solidarnostni akciji Slovencev v Italiji, pod naslovom Pomoč Sloveniji.

Ob tej priložnosti se bodo po navedbah omenjenega vladnega urada »zahvalili vsem Slovencem iz zamejstva, iz vseh štirih sosednih držav, in iz izseljenstva, ki so z donacijami, kot prostovoljci ali na kak drug način pomagali matični domovini ob tej naravni nesreči«. Pozdrav in zahvalo bo uvodoma izrekel gostitelj minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon. Dogajanje in posledice, ki so jih pustile katastrofalne poplave, bo orisal poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan.

Solidarnostno akcijo Pomoč Sloveniji bodo predstavili predsednik Zadružne kraške banke Trst Gorica Adriano Kovačič, predstavnik slovenskih medijev v Italiji, odgovorni urednik Primorskega dnevnika Igor Devetak, predsednica Slovenske kulturno gospodarske zveze (SKGZ) Ksenija Dobrila in predsednik Sveta slovenskih organizacij (SSO) Walter Bandelj ter generalni konzul Republike Slovenije v Trstu Gregor Šuc.

Nastopom udeležencev srečanja bo sledila predaja sredstev, ki so jih doslej zbrali v solidarnostni akciji, to je približno 170 tisoč evrov. Zbiranje se bo vsekakor še nadaljevalo.

Pobudnice in podpornice akcije so Zadružna kraška banka Trst Gorica, programski in novinarski oddelek Deželnega sedeža RAI za Furlanijo - Julijsko Krajino, Primorski dnevnik, Novi glas, Novi Matajur in Dom ter SKGZ, SSO, Slovensko deželno gospodarsko združenje, Kmečka zveza, Združenje slovenskih športnih društev v Italiji, Zveza slovenskih kulturnih društev, Zveza slovenske katoliške prosvete in Slovenska prosveta.