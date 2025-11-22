VREME
Slovenci zunaj meja postali »temeljni nacionalni interes Slovenije«

V državnem zboru so poslanci soglasno sprejeli novelo zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja

Albert Voncina |
Ljubljana |
22. nov.. 2025 | 10:53
    Novelo zakona je poslancem v državnem zboru predstavila državna sekretarka Vesna Humar
Slovenke in Slovenci, ki živijo zunaj meja matične države, so včeraj zedinili celotno slovensko politiko. Državni zbor je namreč na svoji 36. redni seji soglasno oziroma z 79 glasovi za in brez glasu proti sprejel novelo zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja. Gre za zgodovinski dan za vse Slovence v zamejstvih in po svetu, saj gre za drugo prenovo tega zakona v zgodovini države.

Ne le simbolna, a tudi ekonomska vrednost

»Z njo vlada uresničuje svojo ustavno zavezo skrbi za Slovenke in Slovence zunaj svojih meja ter jih jasno postavlja med temeljne nacionalne interese države,« je v sporočilu za javnost zapisal urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu (USZS). »Soglasna podpora politike potrjuje, kako pomembna in središčna je za državo skrb za Slovence v zamejstvu in po svetu,« so še komentirali.

Sprememba zakona nima samo simbolne vrednosti, a tudi ekonomsko, saj je med najpomembnejšimi novostmi sklop, povezan s spodbujanjem gospodarskega razvoja Slovencev v zamejstvu. »Novela vzpostavlja pravno podlago za izvajanje programov za spodbujanje gospodarskega razvoja slovenskih narodnih skupnosti v Avstriji, na Hrvaškem, v Italiji in na Madžarskem,« je v četrtkovi razpravi v DZ pojasnila državna sekretarka na USZS Vesna Humar.

Deset milijonov v obdobju 2026-2029

S tem bo po njenih besedah omogočeno izvajanje programa, za katerega ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport že zagotavlja sredstva v naslednjih proračunih. V obdobju 2026-2029 je za to predvidenih deset milijonov evrov. Sredstva bodo namenjena odpiranju novih delovnih mest v zamejstvu, razvijanju turističnih produktov, razvoju mikro in majhnih podjetij z namenom gospodarske in splošne družbene okrepitve manjšin ter povečanja javne rabe slovenskega jezika, napoveduje USZS. Program bo nastal v sodelovanju z Zamejsko gospodarsko koordinacijo, ki združuje krovne gospodarske organizacije iz vseh štirih sosednjih držav in kjer je pomemben akter tudi Slovensko deželno gospodarsko združenje (SDGZ).

