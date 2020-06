Slovenec sme v Sesljan, Italijan le izjemoma čez mejo

Italija s tretjim junijem ne bo več omejevala izhoda iz države in vstop v njo. Vrata s Slovenijo so zato na stežaj odprta. Državljani Slovenije bodo lahko prosto prihajali v Italijo. Konkretno: Novogoričani in Sežančani se bodo, recimo, lahko šli kopat v Sesljan.

Bolj zapleten je režim, ki vlada za vstop v Slovenijo. Odlok slovenske vlade določa, da se za vsakega, ki vstopi v državo, odredi 14-dnevna karantena. Toda pravilo o karanteni ne velja za celo vrsto izjem, ki so naštete v 10. členu odloka. Prost vstop v Slovenijo imajo na primer delovni in študijski migranti, prevozniki blaga, tisti, ki čez Slovenijo v največ enem dnevu potujejo v drugo državo, a tudi lastniki ali najemniki kmetijskih zemljišč v obeh državah. Vstop v državo brez karantene je dovoljen tudi tistim, ki imajo v Sloveniji »nepremičnino ali registrirano zračno ali vodno polovilo«, ter tistim, ki obiščejo ožje sorodnike. To pa so le otroci ali starši.

Na Policijski upravi Koper so nam potrdili, da izlet čez mejo za nakupe, tankanje goriva ali obisk pri vulkanizerju ni dovoljen. Vstop v Slovenijo urejuje odlok o ukrepih na mejnih prehodih za preprečenje širjenja bolezni covid-19, ki je začel veljati 26. maja. Vstop v Italijo in izhod iz nje urejuje uredba (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), ki velja od 16. maja.