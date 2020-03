Slovenija brez zelenjave iz Italije?

Ker Slovenija v tem obdobju leta tako rekoč ne pridela nobenih tržno pomembnih količin zelenjave, velik delež te, pri radiču in solatah tudi 90-odstoten in več, prihaja iz Italije in Španije, pri čemer mora v primeru zadnje prav tako prečkati Italijo.V trgovskih verigah Mercator in Hofer so časniku Delo zagotovili, da je dobava s sadjem in zelenjavo iz Italije za sedaj nemotena, kaj bo v prihodnjih dneh pa je nemogoče napovedati.

Pri veletrgovcu Bratje Bulc, ki dnevno v Slovenijo dobavljajo sadje in zelenjavo iz veletržnic v Padovi in Milanu, so povedali, da težav za zdaj še ni, ne vedo pa, kako bo v ponedeljek. Direktor podjetja Frutis Senad Bilal, ki med drugim uvaža sadje in zelenjavo iz Italije, je za Delo dejal, da vstop tovornjakov z njihovim blagom v Slovenijo trenutno ovira le dolgo čakanje na meji, drugače pa je za tovornjake s sadjem in zelenjavo, namenjenim v Hrvaško in Bosno, ki jih na meji zavračajo. Prav tako iz prometa izločajo tovornjake z blagom iz Italije na hrvaško-bosanski meji.