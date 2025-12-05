Vodstvo SSO brez velikih sprememb

Volitve vodstvenih in nadzornih organov na 17. občnem zboru Sveta slovenskih organizacij, ki je potekal včeraj v Kulturnem centru Lojze Bratuž v Gorici, niso prinesli velikih sprememb v sestavu izvršnega odbora. Ta bo po novem statutu štel 12 efektivnih članov (po štiri za vsako pokrajino) in tri nadomestne (po enega za vsako pokrajino), nadzorni odbor pa bodo sestavljali trije efektivni in trije nadomestni člani (vedno po eden za vsako pokrajino).

Kdo sedi v izvršnem odboru

V primerjavi s prejšnjim izvršnim odborom je v novem, ki je bil izraz edine predstavljene liste, ki so jo delegati v veliki večini potrdili, le par novih članov. Drugače goriško pokrajino predstavljajo dosedanji predsednik Walter Bandelj, dalje Stefania Beretta, Julijan Čavdek in Franca Padovan, tržaško Marija Doroteja Brecelj, Ivo Corva, Tatjana Oletič in Tomaž Petaros, videmsko pa Ezio Gosgnach, Igor Jelen, Loretta Primosig in Anna Wedam. Nadomestni člani so Marko Černic (Gorica), Eva Fičur (Trst) in Sandro Quaglia (Videm). Nadzorni odbor sestavljajo efektivni člani Marco Braini (Gorica), Sergij Mahnič (Trst) in Romana Udovič (Videm) ter nadomestni Martin Drufovka (Gorica), Matej Tul (Trst) in Larissa Borghese (Videm). Izvršni odbor bo na svoji prvi seji izvolil novega predsednika krovne organizacije, tri podpredsednike (eden od teh bo imel funkcijo namestnika deželnega predsednika), blagajnika ter vodje morebitnih delovnih komisij.

Nove vodstvene in nadzorne organe so delegati izvolili po krajši razpravi, v kateri sta se oglasila le dva udeleženca: Ezio Gosgnach je prisotne povabil na počastitev stoletnice rojstva beneškega Čedermaca Emila Cenciga, ki bo v vasi Oblica, Pavel Vidoni pa je spregovoril v imenu predsednika ZSŠDI Ivana Peterlina, pri čemer je poudaril plodno sodelovanje med ZSŠDI in SSO predvsem zaradi novega športnega društva, ki bo nastalo v Kanalski dolini, in organizacije Europeade leta 2028. Drugače Vidonija kot športnika teži vprašanje Stadiona 1. maj in kulturnih domov oz. nepremičnin družbe Dom, pri čemer je dejal, da je to stvar celotne narodne skupnosti, ki trpi zaradi peščice ljudi.