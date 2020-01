Slovenija je za najboljše kadre bolj privlačna od Italije

Slovenija se je na lestvici privlačnosti za najboljše kadre v letu 2020 med 132 državami uvrstila na 31. mesto, Italija pa na 36., je razvidno iz raziskave Global Talent Competitiveness Index (GTCI) poslovne šole INSEAD, švicarske zaposlovalne agencije Adecco in Googla. Na prvem mestu ostaja Švica. Druge so ZDA, nato sledijo Singapur, Švedska in Danska. Nemčija je letos na 11. mestu, Avstrija je končala na 17. mestu, Italija je pristala na 36. mestu, Hrvaška pa na 59. mestu.

Na lestvici mest se je najvišje uvrstil New York, sledijo London, Singapur, San Francisco in Boston. Milan se je med 155. mesti uvrstil na 41. mesto, Ljubljana pa na 79. mesto.