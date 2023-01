V Sloveniji so včeraj opravili 659 PCR-testov in 3973 hitrih antigenskih testov, s katerimi so odkrili 343 okužb z novim koronavirusom.

V bolnišnici se je zdravilo 167 oseb (36 zaradi covida in 109 s covidom), na intenzivni negi pa jih je bilo 22 (devet zaradi covida in 13 s covidom). V torek je bilo 174 bolnikov v bolnišnici in 20 na intenzivni negi. Umrla je ena oseba s potrjeno koronavirusno okužbo.