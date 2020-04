»Slovenija naj pomaga Italiji«

»V teh hudih kriznih razmerah je treba v odnosih z Italijo in z našo tamkajšnjo manjšino, misliti tudi na jutri,« pravi diplomat Iztok Mirošič, ki je bil svojčas slovenski veleposlanik v Rimu. O Italiji so bile po njegovi oceni takoj ob izbruhu epidemije v slovenski javnosti in medijih izrečene tudi neupravičene slabe ocene, »da ne omenjam popolne odsotnosti komuniciranja slovenskih ukrepov z Italijo, vsaj v prejšnji vladi.« Mirošič je na potrebo po boljši koordinaciji in komunikaciji z Italijo v času koronavirusa opozoril tudi novega slovenskega zunanjega ministra Anžeta Logarja.

»Spremljam, kako v Evropski uniji poteka boj vseh proti vsem, dvigajo se nove polarizacije, nezaupanje je na vseh ravneh. Evropska komisija med državljani in v članicah ni vidna, pa čeprav je sprejela nekatere pravilne ukrepe. Pa vendar želijo nekatere članice podati vidne geste solidarnosti, predvsem z Italijo in Francijo. Italija se počuti že tretjič izdano od EU in verjemite, italijansko javno mnenje postaja vse bolj antievropsko. To ni interes Slovenije,« je prepričan Mirošič. »Slovenija je kot edina država poslala vojaško ladjo v aktivnosti operacije za reševanje migrantov na morju Mare Nostrum, ki je Italija ni pozabila. Ne zamudimo torej priložnosti razumeti soseda v težki preizkušnji in mu pomagati,« je za Primorski dnevnik dejal slovenski diplomat.