Slovenija podaljšuje nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko

Slovenija bo podaljšala nadzor na notranji schengenski meji s Hrvaško in Madžarsko, ki trenutno velja do 21. junija, do 21. decembra, je danes sklenila vlada. Za podaljšanje so se odločili zaradi povečane stopnje ogroženosti zaradi terorizma, je povedal notranji minister Boštjan Poklukar. Začasni ponovni nadzor na mejah bo v veljavi od 22. junija do vključno 21. decembra, je na omrežju X zapisala vlada.

Poklukar je v izjavi po seji vlade poudaril, da nadzor na meji ne bo predstavljal težav za potnike v času poletnih dopustov. Kot je dejal, bodo pristojni delali tako kot v preteklih letih, torej ciljno usmerjeno na skupine tihotapcev ljudi. Kot razlog za podaljšanje je med drugim navedel varnostne razmere na Bližnjem vzhodu in vojno v Ukrajini ter »zapletene razmere« na Zahodnem Balkanu kot tudi domnevno povečano ogroženost zaradi terorizma. Varnostne razmere so se po njegovih besedah v vseh omenjenih regijah od zadnjega podaljšanja nadzora še poslabšale. Ob tem je izpostavil visoko stopnjo ogroženosti zaradi terorizma v več državah EU. Spomnil je še na primer iz Beljaka, ko je februarja domnevni islamist z nožem ubil 14-letnika, pet ljudi pa ranil. Ko ne bo več razlogov za ta ukrep, ga bodo odpravili, je zagotovil.