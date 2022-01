Slovenija pokroviteljica spomenika

Slovenski veleposlanik Tomaž Kunstelj bo v četrtek na dan spomina na holokavst v Casoliju pri Chietiju odkril spomenik internirancem v tamkajšnjem fašističnem taborišču. Spominski park v kraju v Abrucih bo obogatil zid z 218 vklesanimi ploščicami, kolikor je bilo internirancev.

V taborišču je bilo v obdobju 1940-1943 skupno 218 internirancev, med katerimi 108 nemških, avstrijskih in poljskih Judov ter 110 taboriščnikov iz tedanje Jugoslavije, v glavnem Slovencev in Hrvatov. Med slovenskimi interniranci so bili tržaški odvetnik Fortunat Mikuletič, akademski slikar, tigrovec Ljubo Ravnikar in zdravnik Peter Držaj, po katerem se danes imenuje bolnišnica na Vodnikovi ulici v Ljubljani. V Casoliju so bili iz naših krajev med drugim internirani Alojz-Gigi Starc iz Kontovela, Tržačan Mario Hrovatin in Albert Terpin iz Števerjana.

V Casoliju zgledno gojijo spomin na fašistično taborišče, za kar nosita zaslugo domača občinska uprava in zgodovinar Giuseppe Lorentini, pobudnik spletnega dokumentacijskega arhiva www.campocasoli.org. Na dan spomina na holokavst pred štirimi leti so v spominskem parku vklesali veliko ploščo z imeni in fotografijami internirancev, odkritja se je udeležil tudi tedanji slovenski veleposlanik v Italiji Bogdan Benko. Na praznik osvoboditve, 25. aprila 2018, je Casoli obiskal predsednik republike Sergio Mattarella.