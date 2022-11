»Slovenija potrebuje politiko povezovanja«

Slovenija potrebuje predvsem politiko povezovanja, saj je bilo v preteklosti preveč delitev, to pa ubija duha naroda in napredek. Tako meni Anže Logar, eden od kandidatov za predsednika Republike Slovenije, ki je v prvem krogu predsedniških volitev preteklega 23. oktobra prejel dobrih 33 odstotkov glasov in bil tako najbolj glasovan kandidat, v nedeljo, 13. novembra, pa se bo v drugem krogu pomeril z drugouvrščeno Natašo Pirc Musar, ki je prejela dobrih 26 odstotkov glasov. Logar je bil 7. novembra zvečer v Peterlinovi dvorani v Trstu gost srečanja Društva slovenskih izobražencev, ki si je prvotno skupaj s Slovenskim klubom zamislilo soočenje obeh kandidatov, do tega pa po besedah predsednika DSI Sergija Pahorja naposled zaradi zasedenosti vseh terminov druge kandidatke Nataše Pirc Musar ni prišlo.

Na srečanju se je s kandidatom, drugače do nedavnega zunanjim ministrom v bivši desnosredinski vladi Janeza Janše, pogovarjal novinar Martin Brecelj, kateremu je Logar uvodoma orisal svoj volilni program, ki sloni na štirih stebrih: varnosti in zunanji politiki, stabilnem gospodarskem okolju, zelenem prehodu in vključevanju mladih v odločevalske procese, glede vprašanja doslednega upoštevanja človekovih pravic pa je opozoril, da mora predsednik republike nenehno poudarjati spoštovanje institucij pravne države, dalje mora spodbujati ukrepe za zaupanje vladavini prava, da bodo ljudje začutili, da niso več vklenjeni v spone vzporednega mehanizma.

Logar, za katerega je osamosvojitev najsvetlejši dogodek v zgodovini Slovenije, bi nadaljeval delo dosedanjega predsednika republike Boruta Pahorja na področju prizadevanj za dosego sprave tako med Slovenci kot med Slovenijo in sosednjimi državami, pri čemer je izrecno omenil dogovor o vrnitvi Narodnega doma v Trstu Slovencem v Italiji ter simbolni spravni obisk Pahorja in italijanskega predsednika Sergia Mattarelle pri spomeniku bazoviškim junakom in pri bazovskem šohtu 13. julija 2020. Duh sprave je našel svojo pot, je dejal Logar, za katerega so Slovenci v zamejstvu in po svetu prijatelji, sonarodnjaki in kulturna obogatitev. Razume zaskrbljenost Slovencev v Italiji ob izvolitvi desne vlade, ki jo vodi Giorgia Meloni in v tem pogledu ne sme priti do nikakršnega nazadovanja in poslabšanja položaja narodne skupnosti. Drugače mu je zdaj prav tako že bivši italijanski zunanji minister Luigi Di Maio dejal, da glede tega ne pričakuje sprememb. Sam vsekakor pričakuje, da se bo sedanji predsednik slovenske vlade čim prej sestal z italijansko premierko.

Z vojno v Ukrajini se je Evropska unija po Logarjevih besedah poenotila, Slovenija pa je v času svojega predsedovanja znala doseči soglasje onkraj pričakovanj, saj so zaprli kar 20 zakonodajnih predlogov. Slovenija je že zdaj jedrna država EU, je še dejal predsedniški kandidat, ki verjame tudi v sodelovanje med EU in Rusijo. Zaradi vojne v Ukrajini so zdaj izredne razmere, odnosi pa se bodo uredili, ko bo rusko ljudstvo spoznalo, da pot, po kateri ga pelje predsednik Vladimir Putin (njegovega imena Logar izrecno ni navedel), ni prava. Posvaril je tudi na nevarnost pretirane odvisnosti evropskih gospodarskih modelov, zlasti nemškega, tako na poceni ruski plin kot na kitajski trg ter poudaril potrebo po strategiji diverzifikacije.